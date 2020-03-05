Karaman'da sigara kaçakçılığı operasyonu

05.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:00

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 15 adet kaçak tütün sarma kağıdı, 390 bin adet boş sigara makaronu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Z.B. ve M.Y isimli şahısların kaçak sigara sattığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramada 3 bin 15 adet kaçak tütün sarma kağıdı, 390 bin boş sigara makaronu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA