21.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:05

Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördü

KARAMAN'da, hızı saatte 31 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu. Uçan çatılardan biri ise park halindeki 2 aracın üzerine düşerek zarar verdi.

Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu, bazı bölgelerde elektrik telleri koptu. Uçan çatılardan biri park halindeki 2 aracın üzerine düşerek zarar verdi. Belediye ekipleri ise çatıların uçması nedeniyle kapanan caddeleri yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA