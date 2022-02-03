Karaman'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da işçileri taşıyan servis minibüsünün kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karaman merkeze bağlı Çoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağına işçileri taşıdığı öğrenilen Mehmet Kızıltaş (42) yönetimindeki 70 ED 102 plakalı servis minibüsü gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Kızıltaş olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste bulunan işçiler Selman Ö, Osman E, İlyas S, Mehmet A. ve İsa Sami A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücü Kızıltaş'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN