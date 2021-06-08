Karaman'da Semerciler Sokağı'nda başlatılan çalışmalar tamamlandı
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Karaman'da Semerciler Sokağı'nda başlatılan çalışmalar tamamlandı

Karaman'da Semerciler Sokağı'nda başlatılan çalışmalar tamamlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Belediyesi tarafından Semerciler Sokağı'nda başlatılan asfalt, kaldırım, otopark ve renkli parke uygulaması tamamlandı.

Karaman Belediyesi tarafından Semerciler Sokağı'nda başlatılan asfalt, kaldırım, otopark ve renkli parke uygulaması tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehrin en yoğun ve hareketli bölgelerinden biri olan Semerciler Sokağı'nın, yapılan çalışmalarla çok daha modern bir hale geldiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özellikle otopark alanında yapılan peyzaj düzenlemesi ve kaldırımlarda uygulanan renkli parke uygulaması Semerciler Sokağı'nı farklı bir görünüme kavuştururken, serilen sıcak asfalt da sokak sakinlerini deforme olmuş yoldan kurtardı. Hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen belediye ekipleri, sokağı kısa sürede asfaltlayarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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