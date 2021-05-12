Karaman'da şehitlik ziyareti
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Karaman'da şehitlik ziyareti

Karaman'da şehitlik ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karaman'da Ramazan Bayramı öncesi Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Karaman'da Ramazan Bayramı öncesi Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında bulunan şehitlikte düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan duanın ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına su dökerek karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek iş kazası sonucu vefat eden itfaiye eri Mehmet Kumlu için Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve itfaiye personeline taziyede bulundu. Işık, yaşanan hadisenin üzücü olduğunu belirterek, "Kazada hayatını kaybeden merhum itfaiye eri Mehmet Kumlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da sabırlar diledi. Şehitlik ziyaretine, Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin ile kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - KARAMAN

Karaman'da şehitlik ziyareti
Karaman'da şehitlik ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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