Karaman'da şehitlik ziyareti

Karaman'da Ramazan Bayramı öncesi Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliğini ziyaret edildi.

Garnizon ve Polis şehitliklerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

İl protokolü şehitlikleri ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ederek dua etti ve kabirlere çiçek koydu.

Ziyaretlere Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Oğuzhan Selam Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, daire müdürleri, askeri erkan ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA