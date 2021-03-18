Karaman'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü etkinlikleri
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Karaman'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü etkinlikleri

18.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:33
Karaman'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü etkinlikleri

Karaman'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karaman'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Törenler saat 09.30'da Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından protokol üyeleri Hamidiye Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığındaki şehitliğe geçti. Buradaki programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkan Vekili Ekrem Tokay, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ile daire müdürleri katıldı. Kur'an'ı Kerim okunması ve duanın ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık ve beraberindeki protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - KARAMAN

Karaman'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü etkinlikleri
Karaman'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü etkinlikleri
Karaman'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü etkinlikleri
Karaman'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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