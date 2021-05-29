Karaman'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
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Karaman'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Karaman'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

M.A. (18) idaresindeki 34 ST 551 plakalı kamyonet, ilçe girişinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile kamyonetteki S.D.(18), A.T. (18), B.K. (18) ve R.G. (18) yaralandı.

Yaralılar, Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.T, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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