Karaman'da sanayi tesisi çatılara kurduğu panellerle enerji ihtiyacının yüzde 30'unu karşılıyor

Karaman Organize Sanayi bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir firma üretim tesislerinin çatılarına kurduğu panellerle yıllık enerji ihtiyacının yüzde 30'unu karşılıyor.

Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğaya duyarlı şekilde ve sürdürülebilir bir çevrenin sorumluluklarını üstlenerek, tesislerinin çatılarına yerleştirilen panellerle, güneş enerjisinden yıllık 3 milyon 500 bin kWh elektrik üretmeye başladıklarını söyledi.

Güvenilir, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisine yaptıkları bu yatırımla, yıllık 1 milyon 600 bin lira enerji tasarrufu sağlarken, aynı zamanda 2 bin 475 ton karbondioksit gazı salımını da azaltılmasını hedeflediklerini ifade eden Duru, "Söz konusu karbondioksit miktarı 535 arabanın sera gazı salımına eşit . Salımı azaltılacak bu miktarı 10 yaşında 40 bin 919 ağaç ancak tüketip temizleyebiliyor. " dedi.

Duru Bulgur olarak, 2020 yılında başladıkları güneş enerjisi yatırımını tamamladıklarını vurgulayan Duru, şunları kaydetti:

" Bu yatırımla 2 bin 475 ton karbondioksit gazı salımının önüne geçerek, çevreye katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu miktar 535 aracın karbondioksit salımına, 1 milyon 52 bin litre benzinin karbondioksit salımına ve yine 1 milyon 227 bin kilogram yanan kömürden çıkan karbondioksit salımına eşit. Söz konusu salımı 40 bin 919 adet 10 yaşındaki ağaç emebilir. Kurulum 3,5 ay sürdü. Ekim 2020'de testlerini başlattığımız projede bugün tam kapasite ile elektrik üretimine geçtik. Yılda 3 milyon 500 bin kWh yeşil enerji elde edilmesini hedefliyoruz. Biz Duru olarak yenilenebilir enerjiyi aslında 20 yıldır kullanıyoruz. Fabrikamızda çıkan buharla oluşan sıcak hava ile kampüste kurduğumuz seralarda her türlü sebzeyi dört mevsim yetiştiriyoruz. Şimdi bu sistemle kullandığımız enerjinin yüzde 30'unu karşılıyoruz. Hedefimiz tükettiğimiz enerjinin tamamını yenilenebilir enerji ile karşılamak. Bu konuda Ar-Ge ekiplerimiz çalışmalarını devam ettiriyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin