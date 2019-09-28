Karaman'da saman yangını
Karaman'da saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekibi söndürdü.
Karaman'da saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekibi söndürdü.
Merkeze bağlı Fisandun köyünde yüksek gerilim hattının altında bulunan saman balyaları alev aldı. Saman balyalarının yandığını gören köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale sonucu yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye, yangın çıkmadan önce köyde elektriklerin gidip gelmesi nedeniyle yüksek gerilim hattında oluşan kıvılcım sonucu yangının çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. - KARAMAN