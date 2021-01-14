Karaman'da sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
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Karaman'da sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

14.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:15
Karaman'da sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozu Karaman'da sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozu Karaman'da sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Karaman Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, bazı sağlık yöneticileri ile çalışanları, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşı oldu.

Kurşun, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin tüm dünyayı etkisine aldığı gibi ülkede de etkilerini gösterdiğini söyledi.

Bu etkilerle hep birlikte savaştıklarını ifade eden Kurşun, şunları kaydetti:

"İlimizde bulunan yaklaşık 4 bin 100 sağlık çalışanımızı, birinci basamak aşılama kapsamına aldık. Bunun devamı tabiki gelecek. Sırayla cezaevlerinde, huzurevlerinde kalan vatandaşlarımız ve buralarda çalışan sağlık personelimiz de aşılanacak. Daha sonra bu çember genişletilecek. Ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, asker, polis, jandarma gibi risk altında olduğu düşünülen vatandaşlarımız da aşılama kapsamı altına alınacak."

"Kendimizin nasıl riskli olduğunu E-Nabız üzerinden görebiliriz." diyen Kurşun, "Burada risk sorgulama butonumuz var. Ne zaman aşı yaptıracağımızı veya bu grubu ne zaman geldiğimizi buradan görebiliriz. Riskli gruba girdiğimizden sonra Alo 182'den randevu alınacak. Bu randevu ile hastane, özel hastane ve aile hekimliklerimizde bulunan aşı odalarımızda aşılarımızı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ahmet Yılmaz ise, sabah saatlerinden itibaren sağlık çalışanlarına aşılama faaliyetini başladığını belirterek, aşı odalarının saat 09.00-17.00 ve 17.00-00.00 olmak üzere iki vardiyada hizmet vereceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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