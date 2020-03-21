Karaman'da sağlık çalışanları belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacak Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehirdeki tüm sağlık çalışanlarının belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehirdeki tüm sağlık çalışanlarının belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada, Karaman Belediyesinin, ülkenin zor günler geçirdiği bu günlerde yine üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmaya devam ettiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm ülkede etkisini gösterdiği günden bu yana özellikle vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm özel ve kamu alanlarının dezenfekte edildiğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Yine sosyal belediyecilik kapsamında ilimizde görev yapan ve son günlerde mesai gözetmeksizin halkımızın sağlığı için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarının, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanması kararını aldık. Özel sektör ve devlet kadrosunda çalışan tüm sağlık çalışanlarının faydalanabileceği bu uygulamada, sağlık çalışanının, personel kimlik kartını göstermesi yeterli olacak."

Kaynak: AA