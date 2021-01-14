Karaman'da sağlık çalışanları, aşı olmaya başladı
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Karaman'da sağlık çalışanları, aşı olmaya başladı

14.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:01
Karaman'da sağlık çalışanları, aşı olmaya başladı

KARAMAN'da, sağlık çalışanları için Covid-19 aşılama çalışmalarına, hastanede oluşturulan 20 'Aşı Uygulama Odası'nda başlandı.

KARAMAN'da, sağlık çalışanları için Covid-19 aşılama çalışmalarına, hastanede oluşturulan 20 'Aşı Uygulama Odası'nda başlandı.  

Covid-19 aşılarının uygulanmasına, tüm Türkiye'de olduğu gibi Karaman'da da başlandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayrı giriş bölümü oluşturulan 20 'Aşı Uygulama' odasında sağlık çalışanları, aşı oldu. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, aşılama çalışmalarına devam edilecek.   


Karaman'da sağlık çalışanları, aşı olmaya başladı
Karaman'da sağlık çalışanları, aşı olmaya başladı
Karaman'da sağlık çalışanları, aşı olmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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