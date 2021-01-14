Karaman'da sağlık çalışanları, aşı olmaya başladı

KARAMAN'da, sağlık çalışanları için Covid-19 aşılama çalışmalarına, hastanede oluşturulan 20 'Aşı Uygulama Odası'nda başlandı.

Covid-19 aşılarının uygulanmasına, tüm Türkiye'de olduğu gibi Karaman'da da başlandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayrı giriş bölümü oluşturulan 20 'Aşı Uygulama' odasında sağlık çalışanları, aşı oldu. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, aşılama çalışmalarına devam edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN