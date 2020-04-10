Karaman'da sağlık çalışanı anne ile kızının kavuşma anı duygulandırdı Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır 6 yaşındaki kızından ayrı kalan sağlık çalışanı annenin çocuğuyla buluşması duygusal anlara sahne oldu.

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır 6 yaşındaki kızından ayrı kalan sağlık çalışanı annenin çocuğuyla buluşması duygusal anlara sahne oldu. Eşi de sağlık çalışanı olan Özge Koçak, salgın nedeniyle kızı Öykü Koçak'ı merkeze bağlı Yeşildere köyünde yaşayan kayınpederi İbrahim Koçak'ın evine bıraktı. Küçük kız, dede ve babaannesine uzun süredir görmediği anne ve babasını istediğini söyleyince Özge Koçak izin gününde köye gitti. Evin bahçesinde oyun oynadığı sırada annesini karşısında bulan Öykü, Özge Koçak'a sarılarak ağlamaya başladı. Annesini çok özlediğini belirten küçük Öykü, gözyaşları içinde "Biraz kız kıza vakit geçirelim." diyerek annesini bırakmak istemedi. Anne ve kızın duygulu buluşmasını cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen babaannenin sosyal medyada paylaştığı video yoğun ilgi gördü. Görüntüde, Öykü'nün annesine tutkuyla sarılması ve hıçkırarak onunla vakit geçirmek istemesi yer alıyor. Kaynak: AA