Karaman'da robotik kodlama kursuna katılan öğrencilere başarı belgeleri verildi

Karaman Emniyet Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan "Çocuklarımız Geleceğimiz" Projesi kapsamında robotik kodlama kursunu başarı ile bitiren öğrencilere sertifikaları verildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan "Çocuklarımız Geleceğimiz" Projesi kapsamında robotik kodlama kursunu başarı ile bitiren öğrencilere sertifikaları verildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Bebek, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Serin, daire müdürleri ile öğrenci velileri katıldı.

Programda, proje hakkında bilgi verilerek, faaliyetlere ilişkin slayt gösterimi yapıldı.

Daha sonra Işık ve beraberindekiler, kursu tamamlayan öğrencilere başarı belgelerini takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal