Karaman'da robotik kodlama kursuna katılan öğrencilere başarı belgeleri verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Karaman'da robotik kodlama kursuna katılan öğrencilere başarı belgeleri verildi

04.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:31
Karaman'da robotik kodlama kursuna katılan öğrencilere başarı belgeleri verildi

Karaman Emniyet Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan "Çocuklarımız Geleceğimiz" Projesi kapsamında robotik kodlama kursunu başarı ile bitiren öğrencilere sertifikaları verildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan "Çocuklarımız Geleceğimiz" Projesi kapsamında robotik kodlama kursunu başarı ile bitiren öğrencilere sertifikaları verildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Bebek, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Serin, daire müdürleri ile öğrenci velileri katıldı.

Programda, proje hakkında bilgi verilerek, faaliyetlere ilişkin slayt gösterimi yapıldı.

Daha sonra Işık ve beraberindekiler, kursu tamamlayan öğrencilere başarı belgelerini takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

İlgili Haberler

Dereceyle mezun olan öğrenciler başarı belgelerini düzenlenen törenle aldı
Dereceyle mezun olan öğrenciler başarı belgelerini düzenlenen törenle aldı
Mersin'de özel gereksinimli bireylere 'Robotik kodlama' eğitimi
Mersin'de özel gereksinimli bireylere 'Robotik kodlama' eğitimi
Gediz'de hafızlara belgeleri verildi
Gediz'de hafızlara belgeleri verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Ozan Tufan Samet Aybaba Yılmaz Vural
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman'da robotik kodlama kursuna katılan öğrencilere başarı belgeleri verildi - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 16:34:36. #1.15#
title