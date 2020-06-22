Karaman'da postacının kulağını ısırdığı iddia edilen şüpheli itiraz üzerine tutuklandı
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Karaman'da postacının kulağını ısırdığı iddia edilen şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

Karaman'da tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardığı iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılan şüpheli, karara yapılan itirazın ardından tutuklandı.

Karaman'da postacının kulağını ısırdığı iddia edilen şüpheli itiraz üzerine tutuklandı
22.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:10

Karaman'da tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardığı iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılan şüpheli, karara yapılan itirazın ardından tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "Karaman'da tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı" şeklinde haberler çıktığı bildirildi.

Söz konusu olayla ilgili soruşturmanın Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"S.Ç. isimli şüpheli, 21 Haziran'da 'duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Karaman Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Karaman Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı uygulanmak suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir. Şüpheli hakkında verilen bu karara, Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiş, itiraz sonucunda Karaman Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklama kararı verilerek yakalanmış olup, Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir."

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam etttiği bildirildi.

Olay

İddiaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi'nde posta dağıtan Onur Kızıl, teslimat yapacağı bölgedeki bir çocuğun sokakta gezdirdiği köpeğin saldırısına uğramış ve köpeği gezdiren çocuğa tepki göstermişti.

Bunun üzerine yanlarına gelen çocuğun ağabeyi S.Ç, Kızıl ile tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda S.Ç, postacı Kızıl'ın kulağını ısırarak koparmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli S.Ç. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince ev hapsi uygulanmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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