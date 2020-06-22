Karaman'da postacının kulağını ısırarak koparan şahıs tutuklandı
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Karaman'da postacının kulağını ısırarak koparan şahıs tutuklandı

Karaman'da posta dağıtımı esnasında köpek nedeniyle kavga çıkması sonucu postacının kulağını ısırarak koparan şahıs tutuklandı.

Karaman'da postacının kulağını ısırarak koparan şahıs tutuklandı
22.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:05

Karaman'da posta dağıtımı esnasında köpek nedeniyle kavga çıkması sonucu postacının kulağını ısırarak koparan şahıs tutuklandı.

Konuyla ilgili olarak Karaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında "Karaman'da tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı" şeklinde haber yapıldığı öğrenilmiştir. Bahse konu soruşturma Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olup, S.Ç. isimli şüpheli şahıs 21.06.2020 tarihinde duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan tutuklama talebiyle Karaman Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir. Karaman Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli hakkında ev hapsi ve yutdışı yasağı uygulanmak suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir. Şüpheli hakkında verilen bu karara, Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiş, itiraz sonucunda Karaman Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı verilerek, şüpheli şahıs yakalanmış olup, Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Olayın geçmişi

İddiaya göre, postacı Onur Kızıl dağıtım esnasında, teslimat yapacağı adresteki bir çocuğun sokakta gezdirdiği köpeğin saldırısına uğradı. Bunun üzerine Kızıl, köpeği gezdiren çocuğa tepki gösterdi. O sırada yanlarına gelen çocuğun ağabeyi S.Ç., Kızıl ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu olayda S.Ç., postacı Kızıl'ın kulağını ısırarak kopardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri kulağı kopan genç postacıyı önce Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına aldı. Daha sonra buradan Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Şüpheli S.Ç. ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılmıştı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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