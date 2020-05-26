Karaman'da polisten kaçan sürücüye 7 bin 938 lira para cezası yazıldı Karaman'da polisten kaçan sürücüye 7 bin 938 lira para cezası yazıldı Karaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kavgaya karışan ve daha sonra polisten kaçan bir sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Karaman'da polisten kaçan sürücüye 7 bin 938 lira para cezası yazıldı

KARAMAN - Karaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kavgaya karışan ve daha sonra polisten kaçan bir sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Polis merkezine götürülen sürücüye 7 bin 938 lira para cezası yazılırken otomobili de otoparka çekildi.

Alınan bilgiye göre, Topucak Mahallesi'nde iki gurubun kavga ettiği yönünde ihbar yapılması üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören İ.G. (48), 70 AU 003 plakalı otomobiline binerek olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine tüm ekipler otomobili yakalamak için peşine düşerken, aracın il dışına çıkma ihtimaline karşıda şehrin giriş ve çıkışları tutuldu. Ekiplerle sürücü arasında yaşanan yaklaşık 1.5 saatlik kovalamacanın sonunda otomobil, Ağıloğuz Deresi yolunda bir polis aracına da çarptıktan sonra kıstırılarak durduruldu. Bu seferde otomobilinden inerek yaya olarak kaçmaya başlayan İ.G., bir bahçenin dikenli tellerinin üzerinden atlamaya çalışırken, düşmesi sonucu kıs kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sürücü ifadesi alınmak üzere Yunus Emre Polis Merkezine götürüldü.

Sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymama, polisin dur ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürmekten dolayı toplamda 7 bin 938 lira para ceza yazıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA