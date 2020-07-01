Karaman'da polisten asayiş ve trafik uygulaması
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Karaman'da polisten asayiş ve trafik uygulaması

Karaman'da polisten asayiş ve trafik uygulaması Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekipler, kentin bazı noktalarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

01.07.2020 02:23 | Son Güncelleme: 01.07.2020 02:28

Karaman'da polisten asayiş ve trafik uygulaması

KARAMAN - Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekipler, kentin bazı noktalarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

3 ayrı nokta ile parklarda eş zamanlı olarak yapılan uygulamada araçlar kontrol edilirken, şahısların kimlik sorgusu yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren şok uygulamanın sonunda ekipler, 160 kişiyi kimliklerinden sorgularken, 120 aracıda kontrol etti. Ekipler, alkollü araç kullanan üç kişiye 3 bin 995 lira para cezası yazarken, ehliyetlerine de el koydu.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzuru için kent genelinde bundan sonrada ekiplerin sık sık şok uygulamalar yapılacağını söylediler.

Karaman'da polisten asayiş ve trafik uygulaması

Kaynak: İHA

Manşet

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