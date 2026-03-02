Haberler

Karaman'da pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Güncelleme:
Karaman'da birinci kattaki evlerinin penceresinden aşağıya düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 711. Sokak'ta bulunan üç katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın birinci katındaki evinde penceresine çıkan 3 yaşındaki O.C. isimli erkek çocuk, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan çocuğun kalçasında kırık olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

