Karaman'da park halindeki kamyonette yangın
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Karaman'da park halindeki kamyonette yangın

Karaman'da park halindeyken yanmaya başlayan kamyonet, itfaiye tarafından söndürüldü.

13.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:37
Karaman'da park halindeki kamyonette yangın

'da park halindeyken yanmaya başlayan kamyonet, itfaiye tarafından söndürüldü.


Yangın, öğle saatlerinde Kömürcüler Sitesi'ndeki kantar parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından kantarın park alanına konan 70 FA 810 plakalı kamyonet, biranda yanmaya başladı. Kamyonetin yandığını gören vatandaşlar ise durumu hemen itfaiyeye verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi, alevlerin kamyoneti tamamen sarmadan müdahale ederek söndürdü. Yangının elektrik kontağından dolayı çıktığı tahmin edilirken, kamyonette maddi hasar oluştu. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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