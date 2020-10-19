Karaman'da park halindeki araç yandı

Karaman'da park halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karaman'da park halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Şehit İsa Kahraman Caddesi'nde park halindeki 70 AC 059 plakalı araçtan, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Karaman Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal