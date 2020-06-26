Karaman'da "Pandemi Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi
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Karaman'da "Pandemi Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi

Karaman'da "Pandemi Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman'da bayramdan önce olan vaka sayısı 120 iken bayramdan sonra bu sayı hızla artarak 500 sayısına ulaşmış ve 16 kişi de virüsten hayatını kaybetmiştir" dedi.

26.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:17

Karaman'da "Pandemi Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi

KARAMAN - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman'da bayramdan önce olan vaka sayısı 120 iken bayramdan sonra bu sayı hızla artarak 500 sayısına ulaşmış ve 16 kişi de virüsten hayatını kaybetmiştir" dedi.

Karaman'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 ile mücadele ve sürecinde farkındalık oluşturmak amacıyla 'Pandemi Farkındalık Yürüyüşü' düzenlendi. Sosyal mesafe korunarak yapılan yürüyüşe Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Cumhuriyet Parkı'nda başlayan yürüyüş İsmet Paşa Caddesi üzerinden devam ederek Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Polis, jandarma, AFAD, sağlık ve vefa grubu görevlileri ellerinde 'Daha fazla özgürlük için tedbirlere uyalım', "Mesafe kurallarına uyalım' ve 'Kontrollü sosyal hayata hep birlikte tedbir' dövizleri taşıyarak yürüdü. Yürüyüşe jandarma, polis ve AFAD araçları siren çalarak eşlik etti.

Karaman Valisi Işık, yürüyüş sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaman'da bayramdan önce 120 olan vaka sayısı bayramdan sonra hızla artarak 500 sayısına ulaştığını söyledi. Kentte vefat eden hasta sayısının 16 olduğunu ifade eden Vali Işık, "Bir anlamda sağlık personelimizin öz verili çalışması üstün gayreti boşa çıkmış. Çekilen bunca sıkıntıya rağmen hastalığın yayılma hızı önlenememiştir. Şimdi geriye dönüp acaba nerede hata yaptık deyip öz eleştiri yapmamızın tam zamanı. Hatamız şu rehavete kapıldık, sosyal mesafeyi korumadık, maske takmadık, hijyene dikkat etmedik. Bu üçüne dikkat etmediğimiz sürece bu virüs içimizde bir seri katil gibi dolaşmaya devam edecek. Oysa bunu yenmek elimizde. Lütfen gevşemeyelim rehavete kapılmayalım, temizliğe, sosyal mesafeye ve maske takma kuralına mutlaka uyalım" diye konuştu.

Karaman'da 'Pandemi Farkındalık Yürüyüşü' düzenlendi

Kaynak: İHA

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