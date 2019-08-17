Karaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Karaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Karaman'da otomobilin şarampole inerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

17.08.2019 08:40
Karaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Karaman'da otomobilin şarampole inerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 70 EP 063 plakalı otomobil, kontrolden çıkması sonuç şarampole inerek takla attı. Kazada otomobilde bulunan A.T. (31), K.K. (22) ve İ.K. (26) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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