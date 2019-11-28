Karaman'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı
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Karaman'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı

Karaman'da bir otomobilin boş sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

28.11.2019 22:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:10
Karaman'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı

'da bir otomobilin boş sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kurtderesi köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem K. (31) yönetimindeki 70 DP 259 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada sulama kanalına düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü ile Mümine K. (55) ve Rabia K. (17) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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