Karaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaralı
Karaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Karaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Bünyamin Özköylü (42) yönetimindeki 42 J 2513 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 12. kilometresinde şarampole devrildi. Sürücü ile otomobilde bulunan Tuğba (24), Rukiye (14), Huriye Melek (11) ve Ali Berkay Özköylü (2) ile Sude Naz Çakal (12) yaralandı.
Yaralılar Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tuğba Özköylü'nün hamile olduğu, kendisinin ve bebeğinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.