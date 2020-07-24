Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı. Talha Sarıtaş (20) yönetimindeki 70 AAS 199 plakalı motosiklet, İmaret Mahallesi Turgut Özal Caddesinde Haydar Örs (27) idaresindeki otomobille çarpıştı. Sarıtaş ve motosikletteki Velican Bulut (13) yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sarıtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaynak: AA