Karaman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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Karaman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı

20.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:22
Karaman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Karaman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İbrahim Y. (31) yönetimindeki 70 FT 907 plakalı kamyonet ile Kadir Ç. idaresindeki 70 AAV 108 plakalı otomobil, Karaman - Ermenek kara yolunun 12'nci kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Burşah E. (30), Mehmet A. K. (13), Mustafa K. (38) ve Sülbiye B. (26) yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet A.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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