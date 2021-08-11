Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Tapduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Mumlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 70 BG 238 plakalı Peugeot marka otomobil ile Hacı Ali Şekerci (64) idaresindeki 70 FU 729 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Hacı Ali Şekerci yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan 3 çocuk babası Hacı Ali Şekerci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şekerci, yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. Ayağında ve boynunda kırıklar olduğu öğrenilen Hacı Ali Şekerci'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, otomobil sürücüsü H.Ö.'yü gözaltına aldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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