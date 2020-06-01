Karaman'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
01.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:16
Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İdris Oran yönetimindeki 80 DV 832 plakalı otomobil, Karaman-Başkışla köy yolunun 25. kilometresinde devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile Şerife ve Zekeriye Oran, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA