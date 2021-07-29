Karaman'da orman yangını çıktı

Karaman'da orman yangını çıktı Orman yangınını söndürmek için tüm ekipler seferber olurken, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor Karaman'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Karaman'da orman yangını çıktı

Orman yangınını söndürmek için tüm ekipler seferber olurken, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

KARAMAN - Karaman'da ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülebilmesi için tüm ekipler seferber olurken, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışma devam ediyor.

Yangın, Karaman-Mersin Karayalu üzerinde bulunan Sertavul Geçidi Kavalıgöz mevkiinde saat 14.30 sıralarında çıktı. Yangın ihbarı üzerine tüm ekipler müdahale için sevk edildi. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını takip etti.

Vali Işık yaptığı açıklamada, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şuanda Orman'a ait arazözler, Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyet TOMA'sı ve birçok söndürme aracıyla müdahale sürüyor. Yangının çıkış sebebi ise henüz belli değil. Ancak bahçe temizlenirken çıktığı söyleniyor. Söndürme çalışmaları tamamlanınca herşey ortaya çıkacaktır" dedi.

Yangın söndürme çalışmalarına AFAD ve köylüler de destek veriyor.

(ARD-MD-FM-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı