Sentetik Futbol Sahası'nda çalışmaları devam ediyor.
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Sentetik Futbol Sahası'nda çalışmaları devam ediyor.

09.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:59
Sentetik Futbol Sahası'nda çalışmaları devam ediyor.

Sentetik Futbol Sahası'nda çalışmaları devam ediyor. Karaman'da bulunan futbol sahasının ihalesi tamamlandı.

Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve ihalesi tamamlanan Sentetik Futbol Sahası'nda çalışmalar devam ediyor.

Son yıllarda spor alanında ve tesisleşme yönünde atağa geçen Karaman'da Organize Sanayi Bölgesinde 15 bin metrekare araziye yapılacak olan tam standartlarda sentetik futbol sahasında çalışmalar devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırım programları arasında yer alan Karaman'da amatör futbol takımlarını antrenman ve müsabaka sahası ihtiyacını da karşılayacak olan bu önemli yatırım, 15 bin metrekare arazi üzerinde, 250 kişilik seyirci kapasiteli ve soyunma odalarından oluşan bir kompleks şeklinde hizmet verecek. Kompleksin ayrıca zemin, etüd ve peyzaj çalışmalarının yanında aydınlatma sistemi ile daha cazip hale gelmesi planlanıyor. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bu önemli yatırım ile gençlerin daha modern tesislerde spor yapma imkanı sağlanırken, tesisin yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor. - KARAMAN

Sentetik Futbol Sahası'nda çalışmaları devam ediyor.
Sentetik Futbol Sahası'nda çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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