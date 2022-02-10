Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi - Haberler
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Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi

AA, Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Karaman'da don ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Karaman'da don ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, don ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi. Bu nedenle merkez ve merkeze bağlı okullarda 11 Şubat Cuma eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman, Güncel, Haberler

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