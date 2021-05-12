Karaman'da ölü köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı
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Karaman'da ölü köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı

Karaman'da ölü köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da ölü köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı.

Karaman'da ölü köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elmaşehir Mahallesi'nde bir kişi, seyir halindeyken 42 AGU 105 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kişi tepki gösterdi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü de görüntülerden yola çıkarak A.D'yi (44) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde kendisinin görüntüleyen gazetecilere "İyi çektin mi?" diye tepki gösteren şüpheli bir gazetecinin "Köpeği neden sürüklediniz?" sorusuna ise "Adam öldürdüm, hem de 5 tane." diye cevap verdi.

Karaman Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz TOKİ bölgesinde ölü bir köpeği aracın arkasına bağlayarak sürükleyen bir şahıs olduğu ihbarı üzerine 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 02.50'de polis ekiplerimiz hemen harekete geçmiş, şahsı yakalayarak gözaltına almıştır. Söz konusu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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