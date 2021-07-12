Karaman'da okullardan alınan kitaplar geri dönüşüme kazandırılacak
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Karaman'da okullardan alınan kitaplar geri dönüşüme kazandırılacak

Karaman'da okullardan alınan kitaplar geri dönüşüme kazandırılacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yunus Emre Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi arasında ücretsiz ders kitaplarıyla öğretmen kılavuz kitaplarının okullardan toplanarak geri dönüşüme kazandırılması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yunus Emre Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi arasında ücretsiz ders kitaplarıyla öğretmen kılavuz kitaplarının okullardan toplanarak geri dönüşüme kazandırılması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen protokol imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile Yunus Emre Kültür Vakfı Genel Müdürü Mehmet Emin Uyan katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, imzalanacak protokolle okullarda bulunan ve kullanım süresi dolan ücretsiz ders kitaplarının Yunus Emre Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından ücret karşılığında toplanacağını belirtti.

Elde edilen bu ücretin okul aile birliği hesaplarına aktarılacağını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

" Ülke kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanımı bakımından geri dönüşüm önem arz etmektedir. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kullanım süresi dolan ücretsiz ders kitapları ile öğretmen kılavuz kitapları geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılacak. Geri dönüşümle bir ağaç bile kurtulabiliyorsa bu bizim ve geleceğimiz için çok kıymetlidir. Bu sebeple imzalanan protokol geleceğe atılan bir imza olarak önemlidir."

Yunus Emre Kültür Vakfı Genel Müdürü Uyan da eğitim için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek imzalanacak protokolün Karaman için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program, imzaların atılması ve çekilen fotoğraflarla sona erdi.

Karaman'da okullardan alınan kitaplar geri dönüşüme kazandırılacak
Karaman'da okullardan alınan kitaplar geri dönüşüme kazandırılacak
Karaman'da okullardan alınan kitaplar geri dönüşüme kazandırılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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