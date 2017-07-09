Karaman'da Öğrenciler Obezite Kontrolünden Geçti

Karaman'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile yapılan programda Yaz Spor Okullarında 21 farklı branşta eğitim gören yüzlerce sporcu, sağlık kontrolünden geçti.



Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanları tarafından gerçekleştirilen obezite kontrollerinde sporcuların sağlık durumları kontrol edilirken, vücut kitle indeksi yüksek olan öğrencilerden kan alınarak sağlıklı bir şekilde zayıflamaları için diyetisyen hizmeti verilmeye başladı. Programa katılan sporcu velilerine ise, çocuklarına ait genel egzersiz düzeyi programları hakkında bilgiler verildi. Çağımızın en önemli halk sağlığı sorunlarının başında obezitenin geldiğini belirten Halk Sağlığı Müdürü Dr. Musa Şahin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile başlattıkları programda yaz spor okullarında eğitim gören öğrencilerin obezite kontrollerinden geçirilerek öğrenci ve aileleri bilinçlendirmek istediklerini ifade etti. Çocuk ve gençlerimizi de etkileyen bu hastalıkla etkin şekilde mücadele etmek ve onların daha sağlıklı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla gerekli kontrollerin sürekli devam edeceğini belirten Şahin, "Obezite her yaş grubunda görülmekle birlikte fizyolojik olarak hızlı yağ depolanmasının meydana geldiği çocukluk döneminde daha sık görülmektedir. Beslenme tarzındaki değişiklikler ve fiziksel aktivite azlığı bir araya gelerek obezite daha da artmaktadır. Çocuk ve gençlik döneminde ortaya çıkan obezite, gelecekte bu bireylerde birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bizler de böyle bir sağlık sorununun önüne geçmek ve ailelerimizi bu konuda bilinçlendirmek için obezite ile mücadele konusunda bir etkinlik başlattık. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile yaptığımız bu etkinlikte hem çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde zayıflamalarını sağlayacağız hem de çocuklarımıza gerekli diyetisyen hizmetini vereceğiz" dedi.



Yaz spor okullarının 21 farklı branşta devam ettiğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ise, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızca hayata geçirilen İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarımızda çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasını sağlayarak, sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bu kapsamda Halk Sağlığı Müdürlüğümüzle güzel bir ortak çalışmaya imza attık. Yaz spor okullarımıza gelen çocuklarımız ücretsiz bir şekilde obezite taramasından geçerek yine ücretsiz bir şekilde diyetisyen hizmeti alma imkanı buldu. Yapılan kontroller neticesinde ise sporcularımızın genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak özellikle obezite konusunda dikkat edilmesini gerektiğini saptayarak velilerimize bu konuda bilgiler verildi" diye konuştu. - KARAMAN