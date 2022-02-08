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Karaman'da öğrenci yurdunun çatısı uçtu

AA, Murat Özünal - Güncel
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Karaman'da öğrenci yurdunun çatısı uçtu

Karaman'da etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

KARAMAN (AA) - Karaman'da etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi yanında bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Piri Reis Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısı fırtına nedeniyle uçarak yola düştü.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri sanayi giriş ve çıkışını trafiğe kapadı.

Yapılan incelemede yolda kimsenin bulunmadığı sırada çatının düştüğü, ölen ya da yaralanın olmadığı belirlendi.

Yurt binasında hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle kent genelinde ağaçlar devrilirken, aydınlatma direklerinde de hasar oluştu.

Karaman'da öğrenci yurdunun çatısı uçtu

Karaman'da öğrenci yurdunun çatısı uçtu

Karaman'da öğrenci yurdunun çatısı uçtu

Karaman'da öğrenci yurdunun çatısı uçtu

AA / Murat Özünal - Güncel

Hamidiye, Fırtına, Karaman, Kredi, Güncel, Haber

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