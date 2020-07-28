Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Vali Işık, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Toplantı Salonundaki toplantıda, tüm dünyada olduğu gibi ülkeyi de tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen muhtarlar toplantısının yeniden yapılmasının hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.

Köy ve köy halkının yaşadığı sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düzenlenen toplantıların pandemi öncesinde her ay düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirten Işık, yaşanan pandemi nedeniyle ara verilen muhtarlar toplantısının bundan sonraki süreçte daha sık yapılacağını ifade etti.

Işık, köylerdeki mevcut sorunların giderilmesi ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında il özel idaresince gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Kaynak: AA