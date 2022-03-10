Karaman'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

KARAMAN (AA) - Karaman'da Vali Mehmet Alpaslan Işık Başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Işık, Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, bu yıl kış mevsiminin oldukça bereketli geçtiğini belirtti.

Kışın yağışlı geçmesi nedeniyle yaşanan sorunların kurumların yoğun ve gayretli çalışmaları neticesinde çözüme kavuşturulmasıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamadığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizin çalışmalarıyla yolculuk yapan vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli şekilde seyahat etmeleri için gereken tedbirler alındı. Ayrıca elektrik kesintileri ve arızaları konusunda da ilimiz fazla bir sıkıntı yaşanmadı. Her bir kurumumuza özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Işık, toplantıda Kovid-19 ile mücadele konusuna da değindi.