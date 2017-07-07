Karaman'da Muhtarlar Toplantısı

Karaman Valisi Fahri Meral, merkez ve merkeze bağlı köylerin muhtarları ile bir araya geldi.





Vali Meral Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Karaman'ın adeta bir şantiye görünümünde olduğunu belirtti.





Karaman'ın dört bir yanında çok güzel çalışmaların ve yatırımların olduğunu ifade eden Meral, "Hep birlikte istişare ederek ve çalışarak bu güzel çalışmaları birlikte hedeflenen seviyeye getireceğiz. Karaman'a, geçmişten günümüze kadar yapılan yatırımlar ve hizmetler konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.





Toplantıya, Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, daire müdürleri, il genel meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.