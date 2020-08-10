Karaman'da muhtarlar toplantısı Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çakır, İl Özel İdaresi toplantı salonunda yaptığı konuşmada, pandemi süreci nedeniyle ara verilen muhtarlar ile birebir görüşmelere gruplar halinde devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların taleplerini karşılamak ve köylerin standartlarını yükseltmek için muhtarlar ile güçlü ilişkilerin çok önem arz ettiğini vurgulayan Çakır, muhtarlara katılımlarından ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA