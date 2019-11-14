Karaman'da muhtarlar toplantısı

14.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:56

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında kasım ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.



Vali Meral, valilik binasındaki toplantıda, köy muhtarlarından özellikle kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen kamu hizmetlerinde sorun yaşanması halinde konunun kendilerine hızla bildirilmesini istedi.

Köylerin altyapı, içme suyu, yol, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi farklı konuların ele alındığı toplantıda Vali Meral, köylerde mevcut sorun ve aksaklıkların bir an önce giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması konusunda ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.



Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA