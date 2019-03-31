Karaman'da Muhtar Adaylarının Yakınları Kavga Etti: 3 Yaralı

KARAMAN'ın Çatak köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Çatak köyünde meydana geldi. Çatak köyü muhtar adaylarının yakınları arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Sopa da kullanılan kavgada Ekrem Altun, Mehmet Altun ve Fatih Altun aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

- Karaman

Kaynak: DHA