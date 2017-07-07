Karaman'da Motosikletler Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Nefise Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Salih A. yönetimindeki 70 FE 812 plakalı motosiklet ile Oğuzhan Ç. idaresindeki 70 AS 933 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosikletin sürücüsü de yaralandı. Kaldırıldıkları özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARAMAN