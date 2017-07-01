Karaman'da Motosiklet Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de başlatılan motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada, Karaman'da polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.



Sabah ve akşam çeşitli noktalarda oluşturulan uygulama noktalarında, Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletleri durdurarak denetim yaptı.



Durdurulan motosikletlerin şase numaraları kontrol edilirken, kask takıp takmadığı, ehliyet ve ruhsatları da denetlendi.