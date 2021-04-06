Karaman'da motosiklet kazası: 1 ölü
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Karaman'da motosiklet kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karaman'da motosiklet kazası: 1 ölü

Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Bucakışla köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Karagöz (19) yönetimindeki 42 ETF 81 plakalı motosiklet, virajı alamayarak devrildi. Vatandaşların ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karagöz'ün cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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