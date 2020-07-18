Karaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
Karaman'da motosikletin devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
18.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:43
Karaman'da motosikletin devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Tekin Coşkun'un kullandığı 70 AAJ 951 plakalı motosiklet, Sümer Mahallesi Larende Alt Geçidi'nde karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan Ferman Gensur yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Gensur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA