Karaman'da mobil ekipler, fabrika çalışanlarını Kovid-19'a karşı aşılıyor
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Karaman'da mobil ekipler, fabrika çalışanlarını Kovid-19'a karşı aşılıyor

Karaman'da mobil ekipler, fabrika çalışanlarını Kovid-19'a karşı aşılıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında fabrika çalışanlarına yerinde aşılama hizmeti verilmeye başlandı.

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında fabrika çalışanlarına yerinde aşılama hizmeti verilmeye başlandı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek Sağlık Bakanlığı tarafından organize sanayi bölgesi çalışanlarına yönelik başlatılan yerinde aşı uygulama çalışmalarına katıldı.

Vali Işık, aşı olmak için bekleyen firma çalışanlarıyla bir süre sohbet ederek İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve yetkililerden aşılama çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Firma çalışanlarının mevcut çalışma koşulları nedeniyle yerinde gerçekleştirilen aşı uygulaması ile bölgede faaliyet gösteren firmalarda istihdam edilen çalışanların aşılanması amaçlanıyor.

Vali Işık'ın yerinde aşı uygulaması çalışmalarına OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Boynukalın ve OSB Müdürü Yasin Ünüvar da katıldı

Karaman'da mobil ekipler, fabrika çalışanlarını Kovid-19'a karşı aşılıyor
Karaman'da mobil ekipler, fabrika çalışanlarını Kovid-19'a karşı aşılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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