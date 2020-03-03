Karaman'da Meyvelerde Hasat ve Muhafaza Kursu

03.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:54

Karaman Ziraat Odası tarafından elma hasadında oluşan hasarları önlemek için işçilere yönelik Meyvelerde Hasat ve Muhafaza Kursu düzenlendi.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, başarılı olan kursiyerlere sertifikalarının verildiği törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de elma üretiminin yüzde 16'sını Karaman'ın karşıladığını söyledi.

Türkiye'de söz sahibi olan Karaman elmasının hak ettiği yeri bulabilmesi için bu kursu düzenleme ihtiyacı duyduklarını belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Karaman elması, kalitesi ve aromasıyla aranan bir lezzettir. Fakat biz elma toplanırken ve soğuk hava depolarına giderken ciddi anlamda elmaya hasar veriyoruz ve bunla ilgili de şikayetler alıyoruz. Elmamızın dış pazarda daha iyi pazarlanabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Elmada hasatta oluşan zararı asgariye düşürmek için Ziraat Odası olarak İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalayarak elma toplama kursu açtık. Türkiye'de böyle bir kursun ilk defa açıldığını düşünüyorum."

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İŞKUR İl Müdürü Şevket Sarıkaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Serin ve şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA