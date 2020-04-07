Karaman'da "Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyon Toplantısı" yapıldı Karaman'da "Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyon Toplantısı" Vali Fahri Meral başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman'da "Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyon Toplantısı" Vali Fahri Meral başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik'teki toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcileri ve belediye temsilcileri katıldı.

Toplantıda Karaman'da tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan çalışmalar, kente gelen işçilerin konaklayacakları alanlarda koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesi için alınması gerekli tedbirler ile uyulması gereken önlemler ele alındı.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mevsimlik tarım işçileri ile ilgili sunumun yapıldığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

Kaynak: AA